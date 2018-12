„Keinen Bock die Lichterkette an den Baum zu machen.“

„Ich auch nicht.“

„Ich habe es letztes Jahr gemacht.“

„Nein ich.“



Jedes Jahr an Weihnachten.



*SchnickSchnackSchnuck

*verliert

*verheddert sich in der Lichterkette

*weint



Jedes Jahr an Weihnachten.