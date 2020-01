Sie saß eines Abends mit zwei Freundinnen in der Küche und erzählte, dass sie sich eine Zyklus-App heruntergeladen habe. "Eigentlich bin ich bei so etwas eher skeptisch, aber damals war ich total begeistert. Eine meiner Freundinnen fragte: 'Weißt du eigentlich, was da mit deinen Daten passiert?'"

Sie wusste es nicht und begann, sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. "Mir wurde klar, dass die Apps einen kommerziellen Nutzen verfolgen", erzählt sie. "Und ich finde es nicht in Ordnung, dass mit sensiblen Informationen über eigene Gesundheit Geld verdient wird."

Sie entschied sich, ihre Masterarbeit über Zyklus-Apps zu schreiben, lernte nebenher programmieren und entwickelte mit Hilfe von "Bl00dy Health", einem Kollektiv von Coderinnen aus Berlin, und ihren heutigen Kolleginnen Tina Baumann und Julia Friesel die nicht-kommerzielle und quelloffene App "drip". Das Besondere an dieser ist: Die eingegebenen Daten werden verschlüsselt und lokal gespeichert. Sie bleiben also in der eigenen Kontrolle und werden nicht an Externe weitergegeben.