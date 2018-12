Gerechtigkeit

Genug! Amerikas Schüler schwänzen den Unterricht – und protestieren für schärfere Waffengesetze

Es ist ein erster Höhepunkt der Protestbewegung für strengere Waffengesetze: Einen Monat nach dem Massaker in Parkland in Florida haben Schüler in mehr als 2800 US-Schulen beim "National School Walkout" ihre Klassenzimmer verlassen. Sie schwänzten den Unterricht. Ihr Motto: "Enough" (FAZ)