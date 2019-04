Zuhause ist also Kopfsache.

Meine Generation kennt keine Beständigkeit, sagen Soziologen. "Alles ist im Fluss, nichts ist mehr sicher, am allerwenigsten der Arbeitsplatz", hat es der Soziologe Klaus Hurrelmann einmal treffend beschrieben. (FAZ)

Ich werde also noch ein paar Mal umziehen müssen, die Schrauben aus der Spanholz-Kommode drehen und in der neuen Stadt ein neues Lieblingscafe finden. Das ist okay: Die Cafés in Berlin sehen denen in Barcelona mittlerweile ohnehin ziemlich ähnlich.

Umzüge werden immer verdammt traurig sein, weil ich von Menschen und Orten Abschied nehmen muss. Ob ich mich danach bald wieder zuhause fühle, liegt aber nicht so sehr an meiner Umwelt – sondern vor allem auch an mir.