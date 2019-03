View this post on Instagram

My wall of happiness 😍🌿 right next to my bed so it's the first thing I see when I wake up. #urbanjungle #urbanjunglebloggers #teamplantlove #plantstagram #plantsarefriends #greenmeanshope #greenhome #indoorgarden #houseplants #zimmerpflanzen #calatheaorbifolia #marantaleuconeura #dieffenbachia #clusia #aglaonema #MyWestwingStyle #pharahoverwatch