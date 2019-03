Gerechtigkeit

In Berlin protestieren Tausende fürs Klima – aber was ist gerade auf dem Land los?

Wir waren bei "Fridays for Future" in Eutin

Am Freitag haben in ganz Deutschland wieder Schülerinnen und Schüler die Schule bestreikt und für mehr Klimaschutz demonstriert. Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg war bei den Protesten in Berlin dabei, auch in Frankfurt am Main, Köln und München fanden Streiks statt. (Fridays for Future)

Aber nicht nur in Großstädten macht die Jugend sich Sorgen ums Klima. Auch in kleineren Orten finden inzwischen "Fridays for Future"-Veranstaltungen statt. Zum Beispiel in Eutin im Osten Schleswig-Holsteins, einer Kleinstadt mit knapp 18.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Unser Reporter war vor Ort.

In Berlin waren Tausende auf der Straße – in Eutin haben sich etwa 40 versammelt.

Sie sind weniger, aber nicht weniger kreativ. Auch sie haben Plakate gebastelt und stimmen Sprechchöre an.