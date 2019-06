Auch bei Backvideos passiert mir das immer wieder.



Ich stoße an einem Samstag zufällig auf ein Video, in dem ein Schokoladenkuchen gebacken wird. Während ich das Tutorial ansehe, denke ich, dass ich das ja auch mal ausprobieren könnte. Statt zum Supermarkt zu laufen und die Zutaten einzukaufen, sehe ich mir dann doch noch ein Tutorial für einen Kuchen mit zwei verschiedenen Schokoladensorten an und "lerne", wie man den Kuchenboden ganz einfach in der Mitte teilt (mit Zahnseide!).



Natürlich denke ich, dass ich das auch könnte. Trotzdem sehe ich mir lieber noch ein Backtutorial für Kekse und eines für Muffins an – bis ich überhaupt keine Lust mehr habe, selbst etwas davon nachzumachen. Das Ansehen hat meine Lust aufs Backen schon befriedigt, bevor ich überhaupt angefangen habe.