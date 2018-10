Gerechtigkeit

Das ist die Frau, die der CSU die Mehrheit entreißen kann

Unterwegs mit Katharina Schulze, dem Shootingstar der Grünen

Die Ansagerin steht in der Mitte der Exerzierhalle in Ingolstadt und wird so langsam panisch. "Katha und Robert, bitte! Katha und Rooobert!"

Katha und Robert, das sind Katharina Schulze und Robert Habeck. Sie, 33, Spitzenkandidatin der Grünen in Bayern. Er, 49, Vorsitzender der Grünen in Deutschland.



Die beiden sitzen hinter einem Essenstand auf einer Holzbank, Andy Green's Natural Food Kitchen, sie schlingen Süßkartoffelcurry aus Pappbechern in sich hinein. Da merkt Habeck, was los ist. Die Leute warten!

Er springt auf, wirft Schulze einen Blick zu, sie versteht, es geht los.



Sie laufen in die Mitte des Raumes, vorbei an einem Raumtrenner, dahinter Applaus. Schulze strahlt, Arme in die Luft: die Pose einer Siegerin. Dann verbeugt sie sich vorm Publikum. "Wartet, wartet. Bevor die erste Frage kommt, will ich noch was sagen", ruft sie. "Am Sonntagabend ist die absolute Mehrheit der CSU endlich Geschichte!"