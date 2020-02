Der Grund dahinter: Was Menschen gerade in den Nachrichten oder ihrem privaten Umfeld wahrnehmen, inspiriert sie. Also suchen sie auch auf Sexseiten danach.

Die Linkshänder-Surfing-Seite YouPorn hat nun aus dieser Erkenntnis ein Programm gemacht – das angeblich errechnet, welche Pornos die Leute als nächstes sehen wollen.