Ich: Als wir uns kennengelernt haben, hast du gesagt, dass du vieles ausprobieren möchtest. Hättest du mal Lust auf Anal?

Tobi: Nää, ich stelle mir das ekelig vor – ihn da rein zu stecken.



Ich: Ich fand das auch immer irgendwie ekelig. Aber ich habe mich letztens mit Lara unterhalten, und die hat gesagt, sie steht total auf Anal, weil es ein krass intensives Empfinden ist. Der Orgasmus ist wohl auch viel schöner, besonders wenn man vorn und hinten was reinsteckt. Wie dem auch sei: Sie meinte, ich soll es mal ausprobieren. Jetzt bin ich neugierig. Du nicht?



Tobi: Das ist echt eine Praktik, die mich so gar nicht interessiert.



Ich: Aber fahren Männer da nicht voll drauf ab?



Tobi: Das würde ich nicht sagen. Es gibt viele Analpornos, aber die gucke ich mir nicht an. Ich würde das jetzt nicht kategorisch ausschließen. Ist ja immerhin normaler, als sich anzupinkeln. Im Eifer des Gefechts könnte das bestimmt passieren. Aber so spontan macht mich das nicht an.



Ich: Im Eifer des Gefechts ist das aber auch schwierig. Für Anal braucht man, glaube ich, viel Gleitgel. Man muss sich rantasten.



Tobi: Ja, siehste. Die ganze Vorbereitung schreckt mich schon ab.