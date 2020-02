Gerechtigkeit

Indigene Proteste gegen Siemens: "Wenn sie unser Land zerstören, dann zerstören sie uns als Volk"

In Australien will sich Siemens am Bau einer Kohlemine beteiligen. Murrawah Johnson wirft dem Konzern deshalb die Missachtung indigener Landnutzungsrechte vor.

Noch bevor die Siemens-Hauptversammlung in der Münchner Olympiahalle am Mittwochmorgen begann, waren "Fridays for Future" und andere Umweltgruppen bereits da: Mit einer Menschenkette protestierten sie gegen die Beteiligung des Konzerns an einer Kohlemine in Australien, an der Siemens-Chef Joe Kaeser nach wie vor festhalten möchte. Für die Proteste zeigte er in einer Ansprache an die Aktionärinnen und Aktionäre kein Verständnis (SPIEGEL).