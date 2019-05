Osama ist in Syrien geboren. In Palmyra, wo er herkommt, habe er früh deutsche Touristen getroffen, erzählt er. Er träumte von einem Studium in Deutschland, weil die Unis hier so einen guten Ruf hätten und gleichzeitig auch bezahlbar seien. Vor fast zehn Jahren kam er in Berlin an, lernte Deutsch und machte Vorbereitungskurse für das Studium. Nun lebt er in Köln und studiert BWL im Bachelor.

Als er nach drei Jahren seinen Wohnheimplatz verlor, stieß er auf "Wohnen für Hilfe" und bewarb sich.