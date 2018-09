"Eine Referendarin hatte ihre Lehrprobe in unserer Klasse. Hinten im Klassenzimmer saßen die Prüfer, sie war natürlich nervös. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich fühlte mich von ihr unfair behandelt.



Aus Rache fing ich an, den Unterricht zu stören: Ohne mich zu melden rief ich ständig Fragen in den Raum. Ich hinterfragte und kritisierte den Inhalt ihrer Unterrichtsstunde. Und ich brachte die Referendarin damit irgendwann tatsächlich zum Weinen.



Keine Ahnung, was damals in mir vorging. Aber es tut mir wirklich Leid!"

Clara, 18