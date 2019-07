Future

So viel Bargeld horten diese jungen Menschen zu Hause. Warum?

Nur Bares ist Wahres? Quatsch! Wir bezahlen Kaugummi im Supermarkt mit Karte, überweisen Freunden Geld via PayPal und wissen: Der Notfall, für den wir richtig viel Bargeld sofort benötigen, wird vermutlich nie eintreten. Und trotzdem bunkern wir größere Mengen an Bargeld zu Hause – unter der Matratze und zwischen Bücherseiten im Regal.

Die Deutschen erhöhten im ersten Quartal 2019 ihre Bestände an Bargeld in Milliardenhöhe, teilte die Deutsche Bundesbank in der vergangenen Woche mit. Ende März hatten sie 244 Milliarden Euro in Bargeld zur Verfügung. Das sind 23,4 Prozent mehr Bargeld als noch im ersten Quartal 2018. In absoluten Zahlen macht das 17,7 Milliarden aus.

Und es ist nicht nur die Oma, die ihr Erspartes in der Keksdose aufbewahrt. Auch viele junge Menschen, die in der digitalen Welt aufgewachsen sind, horten Bargeld. Davon haben sie uns erzählt.

Warum wird auch im digitalen Zeitalter noch Bargeld zu Hause gehortet, und woher kommt diese Angewohnheit?

Klaus Kraemer ist Professor für Wirtschaftssoziologie an der Uni Graz und beschäftigt sich mit der Soziologie des Geldes. Er sagt, dass einige Menschen das Gefühl hätten, einen besseren Überblick über ihre Finanzen zu haben, wenn die Euros als Bargeld zu Hause lägen. Misstrauen gegenüber Banken könne auch ein Grund sein. "Ich kann bezahlen, auch wenn die Bank geschlossen oder pleite ist, und ich kann zahlen oder Geld verschenken, ohne dass ich dabei Datenspuren hinterlasse", sagt Kraemer. Bargeldloses Bezahlen mit einer App würde beliebter, aber während einer Finanzkrise könne sich das schnell ändern, vermutet er. Dann wolle man sich eher nicht an solche Zahlungssysteme binden und lieber selbst über sein Geld verfügen.

Kraemer sieht noch mehrere Gründe: "Unsere Vermutung ist, dass man sich das Verhalten abschaut." Sprich: Die Eltern horten Bargeld zu Hause, also übernehmen wir als Kinder das auch. Geld sei nicht nur ein Zahlungsmittel, sondern eingebettet in bestimmte kulturelle und soziale Praktiken. Man lerne den Umgang mit Geld von klein auf. "Was man immer schon so gemacht hat, hinterfragt man nicht und setzt es fort."

In einem Forschungsprojekt fanden Kraemer und sein Team heraus, dass die große Mehrheit der Befragten nicht weiß, wie unser Geldsystem funktioniert. "Geldmythen sind in der gesamten Gesellschaft weit verbreitet", so Kraemer. Die Menschen glaubten, dass Geld einfach durch das Drucken entstehe, und dass Kredite durch Bargeld, das irgendwo lagert, gedeckt sei. Ob diese Unwissenheit und der Wunsch nach Bargeldbesitz zusammenhingen, kann Kraemer nicht mit Sicherheit sagen.

Wir haben mit zwei jungen Menschen gesprochen, die viel Bargeld zu Hause aufbewahren, und sie gefragt, warum sie das tun.

Konstantin, 23, versteckt Geld von seinen Eltern in Büchern und Küchenschränken