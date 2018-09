Tatsächlich gehen die Meinungen darüber weit auseinander, wie lange die letzte Dusche her sein sollte. Im Internet ist von Noch-Nicht-Abgetrocknet bis Ewig-Nicht-Geduscht alles an Vorlieben dabei und auch Paul widerspricht Leon:



Mir ist es am liebsten, wenn die letzte Dusche ein paar Stunden her ist. Sonst riecht es einfach nach gar nix. Und ich mag den Geruch doch.





Aber nicht nur die Körperhygiene scheint Einfluss auf den Geschmack zu haben.

In einem Forum lese ich, dass es eher säuerlich schmecken soll, wenn Frau unerregt ist und süßer, wenn sie erregt ist. Das können meine drei Experten so spontan nicht überprüfen, aber eine gesunde Vagina hat immerhin einen pH-Wert zwischen 3,8 bis 4,4 (Pharmazeutische Zeitschrift). Das liegt geschmacklich im süßlich-sauren Bereich. Etwa so wie Joghurt. Passt also ganz gut zur Beschreibung.



Wie auch immer: Wie wir untenrum schmecken, lässt sich gar nicht so einfach in Worte fassen, wie ich gehofft hatte. Fest steht: Es schmeckt nach Muschi.