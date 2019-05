Tamara, 26, fragt:

Ich habe nach meinem Abitur in mehreren Städten studiert und Praktika gemacht. Dabei habe ich viele tolle Menschen kennengelernt, die zu engen Freunden wurden. Sie haben mich manchmal über Monate, manche über Jahre begleitet. Sie waren mir zeitweise näher als meine Familie oder mein bester Freund aus der Heimat – einfach, weil diese Menschen viel intensiver an meinem Alltag teilnahmen. So ging es mir mit Maria in Freiburg, mit Laura in München, mit Johannes und Max in Leipzig, mit Sofia in Hamburg.