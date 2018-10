Drei Fragen an Hautarzt Lars Jenne

Was passiert mit der Haut, die an Neurodermitis erkrankt?



Neurodermitis ist ein Oberflächendefekt. Es gibt mehrere Mutationen, die dazu führen, dass Filagrin, ein besonderes Protein an der Hautoberfläche, weniger ausgeprägt wird, oder gar nicht mehr. So ist die Haut nicht mehr geschützt und vieles kann in die zerstörte Oberfläche eindringen. Das führt dann zu Entzündungen und dergleichen. Der Oberflächendefekt ist also Schuld daran, dass Entzündungen entstehen, die für einen Juckreiz sorgen. Wegen dem kratzt man sich dann und die Oberfläche wird noch mehr beschädigt.

Warum bekommt man Neurodermitis?

Sie ist teilweise angeboren. Aber auch Umweltfaktoren sorgen dafür, dass sie ausbricht, wenn eine Veranlagung vorhanden ist: zum Beispiel Bakterien, Hausstaubmilben, Heizungsluft oder Inhalts- und Zusatzstoffe von bestimmten Nahrungsmitteln.

Kann man auch selbst zu der Erkrankung beitragen, weil man sich zum Beispiel zu viel Stress angetan hat?

Neuro bedeutet tatsächlich, dass die Nerven und die Psyche etwas damit zu tun haben. Unsere Haut hängt mit unserem Nervensystem zusammen: Haut, die fröhlich berührt wird, die viel angefasst wird, der geht es häufig gut, sie sieht gesund aus. Wenn die Person hingegen gestresst ist, werden der Haut durch das Nervensystem Signale gesendet. Bei Menschen, die bereits eine genetische Veranlagung für Neurodermitis haben, kann so Schub ausgelöst werden. Insofern hängen Neurodermitis und Stress zusammen.