Sophia Larsson

Sophia heißt eigentlich anders. Aber weil sie in ihren Sex-Interviews sehr persönlich wird, behält sie ihren echten Namen für sich. (Was sollen die Tanten und Nachbarn sonst denken?) Sophia trifft zusammen mit ihrem Mann andere Paare zum Sex – und sie ist fasziniert von den inspirierenden Storys in dieser Szene, die dringend erzählt werden müssen.