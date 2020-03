Geruch wird man nicht so schnell los

In der Grundschule hatte ich eine Freundin, deren alleinerziehende Mutter in einer KFZ-Werkstatt am Stadtrand arbeitete. Deshalb trafen wir uns nach der Schule nicht bei ihr zu Hause, wenn ich sie besuchte, sondern in der Autowerkstatt. Wir kletterten auf LKW-Reifen und spielten Verstecken hinter meterhohen Türmen aus Gummi. Wenn ich nach Hause kam, rümpfte meine Mutter die Nase. Meine Kleider, meine Schuhe, meine langen Haare – ich roch von Kopf bis Fuß nach Autoreifen. Ich wusste, dass sie es nicht mochte, auch wenn sie es nie sagte.

Und es änderte etwas an der Freundschaft, die ich bis dahin nicht auf einer Ebene hinterfragt hatte, die irgendetwas mit ihrer Identität und ihrem Status zu tun hatte. Hier stank etwas, das für eine innere Zerrissenheit sorgte und mir einen Unterschied aufzeigte. So richtig überwinden konnte ich das nie. Bis heute erinnere ich mich jedes Mal daran, wenn ich eine Autowerkstatt betrete, und mich überkommt neben Kindheitserinnerungen auch ein unbestimmtes Gefühl von Schuld, ein Urteil über meine Freundin gefällt zu haben, weil an ihr der Geruch einer Lebenssituation haftete, den sie einfach nicht los wurde.

Geruch kann emotional aufgeladen, er kann traumatisch sein. Er berührt uns unmittelbar, weil er wie kein anderer unserer Sinne direkt mit dem Emotionszentrum des Gehirns verbunden ist. (Spiegel) Trägt jemand Chanel Nr. 5, denke ich an meine Mutter, halte ich eine Geige in den Händen, bin ich wieder in der Musikschule meiner Heimatstadt.