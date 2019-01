Gerechtigkeit

Der Gotthardtunnel wird eröffnet: Warum das Megaprojekt für Europa wichtig ist

Gotthardtunnel, was ist das?

Der Gotthard-Basistunnel ist ein Eisenbahntunnel. Mit knapp 57 Kilometern ist er der längste der Welt. Er verläuft in Teilen unter dem Gotthard-Massiv in der Schweiz und verbindet Immensee im Norden des Landes mit Como im südlichen Italien – untertunnelt also fast die gesamte Schweiz. Am Mittwoch wird er feierlich eröffnet.