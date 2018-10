Manche Geschichten verdrängt man jahrelang erfolgreich. Bis zu dem Punkt, an dem sie einem in der ganzen Pracht ihrer Peinlichkeit wieder ins Gesicht klatschen. So auch kürzlich meine "Nacht" mit Jonas.



Jonas war ein Freund meines Mitbewohners, und wir fanden einander merklich schon eine ganze Weile gut. Nach einer unserer WG-Partys war die Spannung dann endlich weit genug gestiegen, leider aber auch der Pegel. Betrunkener Sex ist ja selten eine wirklich gute Idee. Dieser betrunkene Sex aber war eine beschissene Idee.