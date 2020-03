Gerade Konstellationen wie die von Florian und Fiona sind aus Sicht der Paartherapeutin schwierig. Überall in der gemeinsamen Wohnung lauerten Trigger, sagt Vera Matt: Warum riecht der andere plötzlich nach einem fremden Parfüm? Wo ist er oder sie noch so spät gewesen? "Oder aber man wacht nachts auf und hat erotisch geträumt. Den Ex-Partner zu verführen ist einfach – danach wird es aber wieder kompliziert,“ sagt Vera Matt. Wer sich auf die Schnelle nicht räumlich sortieren kann, sollte nach Einschätzung der Expertin von vornherein die Umstände als zeitlich begrenzte Notlösung deklarieren und parallel an der eigenen Unabhängigkeit arbeiten. Dazu gehöre auch, sich von emotionalen Fesseln zu lösen und den anderen nicht auszufragen.

"Wenn sie zu ihrem neuen Freund gefahren ist, war das kein schönes Gefühl, aber ich habe versucht, mich weitestgehend abzuschotten und nicht noch irgendwelche Versuche zu starten", sagt Florian. Fiona erzählt: "Weil ich diejenige mit dem neuen Partner war, habe ich mich in diesen Wochen wie der Buhmann gefühlt und ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich wollte so schnell es geht ausziehen, aber als Studentin in einer Großstadt geht das nicht so einfach."