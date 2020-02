Nach ein paar Monaten fingen wir an, uns über Kleinigkeiten zu streiten. Schwer zu sagen, wie stark das mit der Affäre zusammenhing – damals ging es uns auch aus anderen Gründen ein bisschen kacke. Dennoch schien meine Befürchtung wahr zu werden: Die Freundschaft war in Gefahr und wir hatten eine mega unangenehme WG-Situation. Nach neun Monaten beendete ich die Affäre deshalb endgültig. Das ist nun vier Monate her.

Die Freundschaft hat sich berappelt und wir wohnen weiterhin zusammen. Ich bin im Reinen mit der Sache - empfehlen würde ich eine WG-Affäre aber keinem. Es ist schon ohne Sex schwierig genug, das WG-Leben konfliktfrei auf die Kette zu kriegen.