Miriam Junge zufolge kann Geld die Verhältnisse innerhalb einer Beziehung durchaus verschieben: "Plötzlich geht das Gefühl von Augenhöhe verloren. Ein Gleichgewicht, das vorher existiert hat, ändert sich und damit ändern sich auch die Gefühle, die man hat."

Freundschaften, die sich durch ein finanzielles Ungleichgewicht verlieren oder deshalb in einer Krise stecken, müssen aber nicht für immer verloren sein, glaubt die Psychologin. Es gäbe immer wieder Zeiten, in denen es vielleicht zwischen zwei Menschen nicht mehr so richtig passt. "Das heißt aber nicht, dass man sich nicht auch wieder bewusst dazu entscheiden kann, an so einer Freundschaft zu arbeiten."

Am wichtigsten seien in einem solchen Fall die Kommunikation und die Bereitschaft, Kompromisse zu finden.

Dafür müsse man seine Gedanken aussprechen können. "Wenn man plötzlich mehr Geld zur Verfügung hat als ein guter Freund oder eine gute Freundin, könnte man Verständnis zeigen, dass es für den anderen nicht so einfach ist, einen gemeinsamen Urlaub zu planen. Man kann den anderen fragen, welche Hotels er sich leisten könnte und gemeinsam einen Kompromiss finden." Zum Beispiel: mit den Kollegen in das teure Hotel und mit den engen Freunden in den Wanderurlaub.

Zunächst rät Miriam aber jedem, in sich selbst hineinzuhören: "Ist da Neid oder Scham? Schuldgefühle?" Nur, wer sich über die eigenen Gefühle klar ist, kann im Gespräch darüber Kompromisse finden.

Für Marwin gibt es beispielsweise eine klare Grenze: Er würde niemals für einen Freund einen Kredit aufnehmen. Und er hofft, dass das, was er heute gibt, in Zukunft auch wieder zu ihm zurückkommt. Wenn er in vier Jahren eine Ausbildung beginnen wird, werden seine Freunde bereits arbeiten und diejenigen sein, die mehr verdienen. "Irgendwie hoffe ich schon, dass sie mich im Ernstfall dann vielleicht auch unterstützen würden, wenn es mir finanziell nicht so gut geht", gesteht Marwin.

Franziska hat derzeit wieder eine feste Stelle in einer Zahnarztpraxis, während sie auf einen Studienplatz wartet, und somit auch mehr Geld. Im Studium wird sich das vermutlich wieder ändern. Aufgrund ihrer Erfahrungen blickt sie aber optimistisch in die Zukunft. Denn Unverständnis habe sie in den drei Jahren nie erfahren. "Meine Freunde und mein Freund haben mir nie Vorwürfe gemacht, wenn ich Verabredungen abgesagt habe und mich immer auf meinem Weg unterstützt. Dafür bin ich extrem dankbar."