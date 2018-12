Nach einem Jahr kam sie wieder. Ich hatte die ganze Zeit auf sie gewartet. Trotzdem war es erst wieder komisch. Sie hatte sich verändert – auch vom Wesen. Manchmal fing sie mitten im Satz an, Englisch zu reden. Das fand ich aufgedreht und nervig.

Zwei Wochen später machte sie Schluss. Sie habe keine Gefühle mehr für mich. Wir hätten uns auseinandergelebt. Für mich war das ein Schock. Noch heute muss ich manchmal an sie denken. Vor allem, wenn ich Fotos aus Neuseeland sehe.

Nadine, 30, ist gerade wieder unterwegs

Als ich nach Suriname wollte, war uns beiden klar: Das hält unsere Beziehung nicht aus. Ich stand kurz vor meinem Bachelor und wollte für ein Auslandssemester nach Südamerika. Aber die Reise war nicht das einzige Problem. Ich hatte in den Niederlanden studiert und wollte nach dem Auslandsemester zurück nach Deutschland. Mein Freund war Niederländer und wollte in seiner Heimat bleiben – also trennten wir uns.

In der ersten Zeit in Suriname ging es mir richtig schlecht. Am liebsten wäre ich wieder nach Hause geflogen und hätte die Trennung rückgängig gemacht. Das kam für ihn aber nicht infrage. Wir hatten weiter Kontakt, das machte die Sache noch schwerer.

Heute weiß ich: Es war richtig, dass wir uns damals trennten. Wir hätten es nach meinem Auslandssemester sowieso tun müssen.

Gerade bin ich auf meiner nächsten großen Reise: einer Weltreise. Sechs Länder in Asien, fünf Monate in Australien, fünf Monate in Neuseeland. Wenn ich im Dezember zurückfliege, war ich fast ein ganzes Jahr unterwegs.