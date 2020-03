Leider, so Beards These, hat sich bis heute kaum was geändert, immer noch werden Frauen systematisch mundtot gemacht, sei es in der Politik, beim Smalltalk oder im Job. Reden sie doch, werden sie als "hysterisch" oder "Piepsstimme" verunglimpft. Etwas, das wir in jedem Wahlkampf beobachten können.

Wer nicht wie Caesar oder Trump rumgockeln will, sollte sich "Frauen und Macht" zu Herzen nehmen.

🛒 Hier kannst du das Buch bestellen.