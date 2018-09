Wenn Gewalt ausgeübt wird, wenn Menschen missbraucht oder vergewaltigt werden, wird häufig vor allem über eines gesprochen: die Täter und Täterinnen.

Die Opfer geraten in den Hintergrund. Das will der Weiße Ring verhindern. Seit 42 Jahren gibt es diesen Verein, der deutschlandweit an etwa 400 Standorten Unterstützung für Opfer von Kriminalität anbietet.

Beim "Weissen Ring" arbeitet auch die 25-jährige Johanna – ehrenamtlich. Eigentlich studiert sie Jura in Hamburg. Beim "Weissen Ring" ist sie in ihrer Freizeit für Menschen da, denen gerade unvorstellbare Dinge passiert sind: Vergewaltigung, häusliche Gewalt, Stalking.