Jedes Jahr an Weihnachten findet ein Klassentreffen statt. Jedes Jahr habe ich schon Wochen vorher Bauchschmerzen, weil ich das Gefühl habe, alle anderen haben viel mehr erreicht als ich.

Die Psychologin Kathrin Hoffmann antwortet:

Erfolg und Ziele sind so individuell, dass man sich diesbezüglich eigentlich nicht mit anderen vergleichen kann. Trotzdem tun wir es ständig. Gerade wenn man Dinge, die in unserer Leistungsgesellschaft mit Erfolg assoziiert sind (Haus, Auto, Führungsposition) selbst nicht hat, passiert es leicht, dass man beim Vergleich mit vermeintlich Erfolgreichen ins Grübeln gerät, sich selbst in Frage stellt und unzufrieden wird.



Vor dem Klassentreffen kann du deshalb versuchen, ganz bewusst in dich zu gehen und dich zu fragen:

Was ist mir eigentlich wirklich wichtig?

Und was nicht?

Wie viel bin ich bereit für „Erfolg“ zu geben?

Wonach strebe ich? Welche persönlichen Ziele habe ich?

Was macht mein Leben sinnvoll?

Welche Arbeit und Lebensweise passt zu mir und warum?

Welche meiner Ziele habe ich schon erreicht, an welchen arbeite ich noch?

Wenn du es schaffst, ganz bei dir zu bleiben und dich nicht mit den Klassenkameraden und deren Leben zu vergleichen, wirst du viel mehr Selbstbewusstsein und Zufriedenheit empfinden und ausstrahlen. Auch Humor und Selbstironie kann in solchen „Profilierungssituationen“ helfen, gelassen zu bleiben. Anstatt neidisch zu sein und dich selbst abzuwerten, kannst du den Austausch mit den Klassenkameraden auch nutzen, um dich inspirieren und motivieren zu lassen, wenn du den Erfolg eines anderen auch für dich erstrebenswert findest.

Video: Diese Typen sind beim Klassentreffen immer dabei