Dann setze ich mich in einen Zug, starre vier Stunden aus dem Fenster, steige aus, suche die Augen meines Vaters und dann sehe ich sie. Sehe ihn am Bahnsteig, laufe auf ihn zu, wir umarmen uns und alles hält einfach an für ein paar Tage. Es ist Weihnachten. Und obwohl meine Familie ein einziger Grinch ist, sind das die besten Tage im Jahr.

Ich würde Weihnachten niemals ohne meine Familie feiern.

In Jahren, in denen ich nicht in meine alte Heimat fahren konnte, kamen sie eben zu mir. Denn Weihnachten ist heilig. Nicht, dass uns Jesus interessieren würde, nicht, dass wir ein riesiges Fest schmeißen würden oder jeder zehn Geschenke bekäme. Aber dass wir in diesen drei Tagen zusammen sind, das ist Gesetz.