bento: Was muss sich ändern?

Tim: Wenn wir nun an Weihnachten predigen, dass uns ein Kind geboren ist, könnte man erstmal mit den Schultern zucken. Es werden täglich Tausende Kinder geboren. Mit einem Geschichtsvortrag darüber, was vor zweitausend Jahren geschehen ist, hole ich niemanden mehr hinterm Ofen hervor. Die Frage ist doch: Was hat das für dich und für mich heute, im Hier und Jetzt, für eine Bedeutung? Wenn ich diese Frage nicht beantworte, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn die Menschen nicht mehr kommen. Ich kenne diese Situationen ja selbst aus meiner Ausbildungszeit: Man sitzt im Gottesdienst mit vier oder fünf Leuten, und einer von denen ist noch der Organist. Das ist doch kein Gemeinschaftserlebnis, und das macht auch nicht wirklich Spaß.

bento: Was fühlst du, wenn du vor so einer leeren Kirche stehst? Ärger, Frust, Enttäuschung…?

Tim: Eher Traurigkeit. Natürlich freut man sich über die, die gekommen sind. Aber ich denke mir, eigentlich haben wir doch so eine wunderbare Botschaft zu verkünden. Die heißt, Gott liebt dich, egal wie du bist. Aber wenn man dann nur vor fünf Menschen predigt, fragt man sich schon: Warum machen wir das eigentlich noch? Welche Aufgabe haben wir als Kirche überhaupt noch in der Gesellschaft? Gleichzeitig denke ich, wir werden dringender gebraucht denn je. Wir können etwas Gutes bewirken in der Gesellschaft. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe der Kirche. Dass die evangelische Kirche ein Flüchtlingsschiff ins Mittelmeer schicken will, das ist für mich eine tolle Verkörperung des Evangeliums.

bento: Es sind besonders die jungen Menschen, die die Kirche nicht mehr erreicht: Die Wahrscheinlichkeit für einen Kirchenaustritt ist zwischen Mitte und Ende 20 am höchsten (bento). Warum ist das so?

Tim: Das stimmt, und das ist natürlich auch bei uns so. Jeder Austritt tut weh, weil dann jemand ganz klar sagt: Ich spiele nicht mehr bei euch mit. Dass das so viele junge Menschen tun, kann ich auch irgendwie nachvollziehen: Das ist das Alter, in dem man mit dem Beruf beginnt und sieht, dass auf der Gehaltsabrechnung die Kirchensteuer abgeht.

bento: Aber wegen der Kirchensteuer wird auch nur austreten, wer zu diesem Zeitpunkt keinen Bezug zur Kirche aufgebaut hat. Was ist das Angebot, das Kirche jungen Menschen machen kann?

Tim: Gottesdienst ist nur ein kleiner Teil davon. Pfarrer sind auch einfach Gesprächspartner. In allen Lebenslagen. Pfarrer sind vertrauliche Personen, wir werden aus solchen Gesprächen nichts weitersagen. Ich möchte auf die Menschen zugehen und ihnen helfen, wenn sie gerade eine Krise bewältigen müssen.

Denn darum geht es doch heute. Der Generation zwischen 20 und 30 stehen so viele Türen offen wie noch nie. Wir ertrinken in einer Vielzahl an Möglichkeiten. Da müssen wir uns fragen: Was ist der Sinn meines Lebens? Wo möchte ich hingehen, wo möchte ich ankommen? Dabei würde ich die junge Generation, meine Generation, gern unterstützen.