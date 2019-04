Im Dezember ist es am schlimmsten: Nicht erst zu Weihnachten selbst, sondern auch schon zum Nikolaus sollte eine Kleinigkeit dabei sein. Und einen Adventskalender könnte man auch noch besorgen. Oder besser: basteln, Instagram-tauglich versteht sich. Alles andere ist keine Kunst.

Ostern ist so ein Wackelkandidat: Erwartet meine Schwester jetzt, dass ich meiner Nichte ein Geschenk zum Osterbrunch mitbringe? Oder gar auch meiner Schwester selbst eines?

Ich finde, es reicht. Wir können aufhören, uns zu jedem Anlass Geschenke zu machen.

Warum?

1 Wir geben zu viel Geld aus.

Vor Jahren habe ich meine Mutter gebeten, das Geschenkebudget auf maximal 50 Euro zu senken. Hat sie sich daran gehalten? Natürlich nicht. Wenn ich ihre kunstvoll verzierten Päckchen auspacke, sehe ich, wie viel Liebe fürs Detail, aber auch, wie viel Geld sie investiert hat. "Das wäre doch nicht nötig gewesen", sage ich dann oft und meine es auch so. Trotzdem ändert sich nichts.

Mit ihrer Großzügigkeit liegt sie im Trend, zeigt die Statistik (Statista). Seit 2011 sind demnach die Ausgaben für Weihnachtsgeschenke stetig gestiegen – von durchschnittlich 339 Euro auf 477 Euro im Jahr 2016. Nur 2017 ging der Trend ein wenig zurück (466 Euro), um dann 2018 doch wieder zu steigen (472 Euro).

Das ist doch verrückt. Müssen wir ernsthaft so viel Geld ausgeben, um unseren Freunden und unserer Familie eine Freude zu machen? Meistens sind es doch die kleinen, unerwarteten Geschenke, die zeigen: "Ich weiß genau, was dich happy macht."

2 Wir verschenken Blödsinn.

Mit der Einladung kommt die drängende Frage: Was soll ich schenken? In der Kreativabteilung des Gehirns kramen wir dann nach den weltbesten Geschenkideen. Nicht immer sind wir dabei erfolgreich. Als eine Freundin vor kurzem ihre Geschenke in gemeinsamer Runde auspackte, entdeckte sie Body Lotion und Duschgel in vier Varianten. Ihre Reaktion: höflich und dankbar. Natürlich pflaumt sie nicht ihre Freundinnen dafür an, wie einfallslos sie eigentlich seien.

Ich fühlte mich schlecht. Das von mir ausgesuchte Beauty-Paket gefiel mir zwar richtig gut, aber hatte ich mich wirklich bemüht? Offensichtlich nicht mehr und nicht weniger als ihre anderen Freundinnen. Zwar wird niemand mit vorgehaltener Pistole gezwungen, ein Geschenk mitzubringen, aber gesellschaftlich erwartet wird es. Ich kaufe dann lieber ein mittelmäßiges Verlegenheitsgeschenk, statt mit leeren Händen anzukommen.

Hast du schon einmal die Worte "Sorry, ich habe echt nichts Tolles für dich gefunden" über die Lippen gebracht? Wenn du dich das ebenso wie ich noch nie getraut hast, machen wir vielleicht einen Fehler. Wir sollten lieber auf ein Geschenk verzichten, statt Überflüssiges zu schenken. Vielleicht trifft man sich bald mal wieder auf ein Stück Kuchen oder telefoniert ausgiebig. Zeit ist schließlich für alle kostbar.