Von wegen Weihnachten ist so harmonisch. Selten ist das Eskalationspotenzial so hoch wie an Heiligabend: Die Gans verbrennt im Ofen, der neue Pullover hat die falsche Größe, das Buch liegt doppelt unterm Tannenbaum und dann fängt Großvater auch noch an, sich über die Politik aufzuregen.