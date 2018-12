🎁 Geschenke unter 20 Euro

Edler Schlüsselanhänger - was für deinen Lieblingsmenschen



Ist einfach echt schön gemacht und bringt deine Gefühle auf den Punkt. Während traditionell oft Billigkram an Schlüsselbunden baumelt, ist der Anhänger von Ankerpunkt in Material und Verarbeitung extrem hochwertig. Das Unternehmen stellt alles in Deutschland her und designt die Echtlederstücke auch in Handarbeit.