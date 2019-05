Für Freundschaften sind Trauerprozesse daher nur schwer auszuhalten. Ich fing an, in scheinbar harmlosen Situationen plötzlich sehr sensibel zu reagieren, etwa als beim gemeinsamen Abendessen alle über ihre Familienprobleme redeten und ich bemerkte, dass ich nicht mehr mitreden konnte. Das Selbstverständliche ist plötzlich nicht mehr so selbstverständlich.

In einer solchen Situation wird man egoistischer und lernt, was einem selbst guttut. Das eigene emotionale Befinden und die Verarbeitung des Geschehenen beansprucht viel Raum. Zu manchen Freunde, die mich anfänglich noch sehr unterstützt haben und auch in den Sterbeprozess meines Vaters involviert waren, habe ich später den Kontakt abgebrochen.

Sie wollten mir nach seinem Tod mit dem Nachlass helfen und mich emotional unterstützen. Dabei haben sie jedoch ihre eigenen Grenzen überschritten, waren von ihrer Aufgabe und mit meiner andauernden Trauer überfordert.

Ich habe mich von ihnen verlassen gefühlt, obwohl sie da waren.



Es ist hart, aber ich habe auch gelernt, dass ich ungesunde Freundschaften einfach kappen muss und, dass Bekanntschaften nun mal keine Freundschaften sind.



Diese Erkenntnis war zunächst bitter und enttäuschend, doch ich weiß nun, wer meine wahren Freunde sind. Ich habe umso mehr bemerkt, wie wichtig und wertvoll diejenigen in meinem Leben sind, die auch in schwierigen Zeiten zu mir gestanden haben, mich unterstützt, meine Launen ausgehalten und den Schmerz mit mit geteilt haben. Das sind die Menschen, mit denen ich heute wieder unbeschwert lachen kann, denen ich vertraue und die für mich eine neue (Wahl)Familie darstellen.



