Das erste Teilchen Ecstasy hielt ich plötzlich im Geschichtsunterricht in den Händen: Ich wollte ein Halsbonbon – stattdessen wurde mir eine Mischung aus MDMA, Kokain und Speed in die Hand gedrückt. Die anderen fanden das lustig, ich konnte den Witz darin nicht ganz verstehen.

Dabei kannte ich mich mittlerweile gut aus mit Drogen: In unserem Freundeskreis gab es fast kein anderes Gesprächsthema als Teilchen, LSD und Pep. Marie erzählte, was sie sich am Wochenende eingeworfen hatte, die anderen hatten ähnliche Geschichten parat oder planten schon den nächsten Exzess.

Anfangs hörte ich noch ganz gespannt zu, was meine neuen Freunde da erzählten: Wie es sich anfühlt, mit 75 Milligramm 3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin im Blut auf der Tanzfläche zu stehen. Wie aufregend es sein kann, am Freitagnachmittag Ecstasy für das Wochenende zu besorgen. Wie man den Sonntagsblues, wenn der Serotoninspiegel im Keller ist, am besten übersteht. Ein, zwei Mal machte ich auch mit, probierte das Feiern auf Drogen aus. Ich verstand jetzt, warum sie konsumieren, hatte abernoch viel mehr Respekt davor bekommen.