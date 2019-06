Roberto ist in Chile geboren und aufgewachsen. Vor sechs Jahren lernte er dort auch seine deutsche Ehefrau auf einem Blind Date kennen. Nach dem ersten Kind ergab sich für Robertos Frau die Möglichkeit, einen Job in Deutschland anzunehmen. "Meine Frau hatte meine Kultur kennengelernt. Nun fand ich, dass es an der Zeit war, auch ihre Kultur kennenzulernen", erinnert er sich. Er kündigte seinen Job in Chile und zog mit seiner Frau und der damals einjährigen Tochter nach Hamburg. Vier Jahre ist das jetzt her. Mittlerweile hat sich Roberto in Deutschland gut eingelebt und sich an die neue Kultur gewöhnt. Einige Dinge wundern ihn allerdings immer noch.