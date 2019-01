Oder, anders formuliert: Wer nichts zu verlieren hat, wagt manchmal mehr.

Länder wie Ghana, in denen noch "Modernisierungsschübe" stattfänden, seien risikofreudiger – denn bei jeder neuen Entwicklung erwarteten die meisten, dass es dadurch mehr zu gewinnen als zu verlieren gibt.

Absicherung hat auch gute Seiten

Auf Menschen, die wie Ramana neu in das Land der Sicherheitsschuhe, Brandschutzverordnungen und Haftungsausschlusserklärungen gekommen sind, kann das manchmal befremdlich wirken. "Aber so ein System der umfassenden Absicherung hat ja auch Vorteile: Man fällt da nicht tief", meint Renn. Probleme mit der deutschen Regulierungswut hat seiner Erfahrung nach in erster Linie, wer alles richtig machen will: "Das ist unmöglich, denn die vielen Regeln sind nicht widerspruchsfrei."

An dieser Inkonsistenz des scheinbar so durchregulierten Systems scheitern auch wir Deutschen selbst oft genug. Renns Tipp lautet deshalb: "Mit einer leicht ironischen Art über den Regulierungszwang lächeln, sich damit arrangieren – und dann so gut wie möglich durchlavieren."