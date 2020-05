Neben der sozialen Selbsterhöhung gibt es noch eine weitere mögliche Erklärung für meine vermeintlich ironische Haltung zu Trash-TV: Sie soll einfach vertuschen, dass ich in Wirklichkeit überhaupt nichts daraus ziehe – und das verbietet das Diktat der Selbstoptimierung. Wenn die Laufhose ausgezogen, die Yogamatte zusammengerollt und der Sauerteig versorgt ist, ruht der Körper und der Geist ist gefragt. Dank Blinkist-App könnte ich jetzt in einer Viertelstunde durch die Philosophie der Neuzeit pflügen. Stattdessen mache ich das Privatfernsehen an und lasse mich einfach unterhalten.

Ironische Distanz erschwert einen genaueren Blick auf die Dinge

Letztlich ist es doch so: Die Behauptung, Trash-TV ironisch zu gucken, ist ein Stunt. Banaler bis voyeuristischer Konsum wird zu einem geistigen Kraftakt hochgejazzt, um der Tatsache, dass man in Jogginghose Chips vor dem Fernseher in sich hineinstopft, irgendeinen Sinn zu geben.

Der slowenische Philosophie-Superstar Slavoj Zizek schrieb, dass ironische Distanz häufig mit einer subversiven, also widerständigen Haltung verwechselt werde. In Wirklichkeit könnten wir aber das, was wir nicht ernst nehmen, nicht kritisieren. Ironische Distanz ermögliche für ihn keinen genaueren Blick, sondern erschwere gerade, dass wir Dinge in ihren gesellschaftlichen Zusammenhängen betrachten.

So können wir dann ignorieren, dass wir nicht mit allem einverstanden sind – es ist uns einfach egal. Das Argument widerspricht der falschen Annahme, dass wir uns über Dinge erheben können, indem wir uns ironisch von ihnen distanzieren.