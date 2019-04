Böhmermann, der 2003 beschloss, sein Geld in der Unterhaltungsbranche zu verdienen, sagt, dass die heutige Medienlandschaft ihm erlaube, mehr bei ihm selbst zu sein, da es wesentlich mehr Publikationskanäle gäbe und man eine spezifische Zielgruppe besser ansprechen könne. Trotzdem sei seine Showpersönlichkeit eine Puppe, die wenig mit ihm selbst zu tun habe.

Showpersönlichkeit Böhmermann balanciert in meiner Wahrnehmung auf einem Drahtseil zwischen Narzissmus, Geltungsdrang und Genialität. Eben wie es die Kimmels, Fallons und Lenos dieser Welt auch tun.



Elstner wirkt für mich hingegen immer so, als ob er jemand ist, der seine Gäste in den Vordergrund stellt. Auf die Frage, warum er "Wetten, dass..." erfunden habe, sagt er im Gespräch mit Böhmermann: "Ich wollte, dass ein Ottonormalverbraucher einmal in seinem Leben ein Erlebnis hat, was so einmalig ist, dass er es nie vergessen wird." Genau dieser zurückhaltende, aber doch bestimmte Stil, macht ihn am Ende so einzigartig und angenehm für den Zuschauer.



Und zum Glück ist damit noch nicht Schluss



Ein 77-Jähriger, der an einer Krankheit leidet, die in absehbarer Zeit wohl sein Leben extrem einschränken wird, hat doch eigentlich Besseres zu tun, als ein Youtube-Format zu entwickeln, dachte ich, als ich von der Show erfuhr. Doch Frank Elstner möchte nicht, dass die Krankheit von ihm Besitz ergreift. "Warum soll ich den jetzt reinlassen und sagen: Mach mit mir, was du willst? (...) Dann zittere ich halt." Jedes Jahr, das jetzt noch dazukomme, sei ein Bonusjahr für ihn.

Am Ende des Gesprächs fragt Böhmermann ihn "Was haben Sie Deutschland hinterlassen?" Elstner entgegnet, dass er zum ersten Mal Dinge ausprobierte, die damals verpöhnt waren. Wirklich stolz sei er jedoch nicht nur auf seine Unterhaltungssendungen, sondern auf seine 138-teilige Reihe "Die stillen Stars", in der er verschiedenste Nobelpreisträger porträtierte.

Wieder ein Format, bei der andere im Mittelpunkt stehen. Wie auch jetzt, bei seiner Abschiedstournee, bei der es hauptsächlich um den Gast geht (zumindest in dieser ersten Folge).



Auch wenn es altmodisch klingt, wünsche ich mir nach dieser Sendung, dass die Menschen meiner Generation mehr von dieser Haltung bewahren würden: anderen den Vortritt lassen und genau daraus ein Lebenswerk zu schaffen. Denn vielleicht hat Elstner manchmal darunter gelitten, immer "Everybodys Darling" sein zu müssen. Und vielleicht sieht er seine Unterhaltungsshows nicht als seine größte Leistung. Aber für mich ist er so zu einem Vorbild geworden. Und deshalb freue ich mich auf alle weiteren Folgen "Wetten, das war's..?" – auch wenn mich wohl ich bei jeder zusammenreißen muss, nicht zu weinen.