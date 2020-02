Gerechtigkeit

Wie viele Flüchtlinge kommen nach Europa?

Martin Schulz (SPD) kämpft darum, Kanzler zu werden. Wie?



Indem er ständig von mehr Gerechtigkeit spricht – und einen Zehn-Punkte-Plan zur Zukunft Deutschlands entwickelte. Neu ist seine Taktik, auch auf das Thema Flüchtlinge zu setzen. Am Wochenende warnte er in der "Bild am Sonntag" vor einer neuen Flüchtlingskrise.

Er sagte: Wer auf Zeit spiele und das Thema Flüchtlinge bis zur Bundestagswahl ignorieren wolle, verhalte sich zynisch. "Wenn wir jetzt nicht handeln, droht sich die Situation zu wiederholen."

Was ist dran an seiner Aussage? Spitzt sich die Flüchtlingskrise wirklich wieder zu? Ein Überblick: