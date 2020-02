"Ich war ziemlich seltsam in der Highschool. Nach meinem Abschluss bin ich zur Armee gegangen, weil ich nicht wusste, was ich sonst mit meinem Leben anfangen soll, nachdem mich ein bestimmtes Mädchen verlassen hat. Ich wurde zum Mann. Ich ging nach Afghanistan, kam nach Hause, war nochmal drei Jahre bei der Armee (sechs Jahre insgesamt) und jetzt bin ich raus. Ich arbeite nachts in einem Baumarkt und versuche herauszufinden, was ich jetzt machen soll." (JustTheT1p_0)