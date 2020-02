Klara aus Kreuztal, 17, muss noch ein Jahr zur Schule gehen. Nach dem Abitur möchte sie Medizin studieren

In der Schule war ich einmal auf Ski-Freizeit. Ich hatte meine Bibel dabei und las abends darin. Am nächsten Tag, beim Frühstück, machten meine Freunde sich darüber lustig. Ich fand das nicht so schlimm, trotzdem sagte ich, dass ich dazu stehe.

Ich kann mir mein Leben ohne Jesus nicht vorstellen. Ich wachse in einer Generation auf, in der moralische Werte nicht mehr wichtig sind. Jesus aber lebte bedingungslose Nächstenliebe vor.

Ich versuche das in meinem Alltag oft anzuwenden. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass in der Schule über jemanden gelästert wird, versuche ich, nicht mitzureden oder sage, dass das nicht okay ist.

Ich war schon immer sehr gläubig. Meine Eltern nahmen mich oft mit in die Gemeinde. Später beschäftigte ich mich intensiver mit der Bibel.

Heute betrachte ich Jesus als meinen Helden. Er inspiriert mich durch biblische Texte, die ich oft auf mein Leben übertrage. Wenn ich unsicher bin, frage ich mich, wie würde Jesus handeln? Ich habe das Gefühl, dass er mich auffordert, das Beste aus mir zu holen und dass er mich auffängt, wenn es mal nicht so gut läuft. Auch wenn viele das anders sehen: Ich bin froh, dass ich an Jesus glaube.