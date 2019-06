Queer

Fünf queere Menschen in New York erzählen, was der Stonewall-Aufstand für ihr Leben bedeutet

Auf der ganzen Welt feiern queere Menschen an diesem Donnerstag das Jubiläum der ersten queeren Revolution: den Stonewall-Aufstand in New York. Die Backsteinfassade des "Stonewall Inn" sieht noch so aus wie damals, in den 60er Jahren, als der Laden eine der ersten Kneipen für LGBTIQ (steht für lesbisch, schwul, bisexuell, trans, inter und queer) in New York war.



In der Nacht vom 27. zum 28. Juni 1969 brannten die Mülltonnen vor dem "Stonewall Inn".

Als die Polizei die Kneipe räumte, wehrten sich die Besucherinnen und Besucher. Tagelang demonstrierten danach Menschen vor der Bar gegen Homo- und Transfeindlichkeit. Das Haus in der Christopher Street wurde zum Symbol. In Erinnerung an die Aufstände feiert die LGBT-Community heute den Christopher Street Day.



Das kleine Backsteinhaus des "Stonewall Inn" steht noch immer. Noch immer ist es eine Kneipe, in der sich die Community zu Cocktails und Bier trifft. Donnerstags gibt es eine Dragshow, Freitags wechselnde DJs. 2016 erklärte US-Präsident Barack Obama das "Stonewall Inn" zum Nationaldenkmal – hunderte LGBT pilgern jedes Jahr an den Ort. Gerade heute, wo das Klima für LGBT in den USA rauer wird. (Spiegel Online)



Was bedeutet das Stonewall heute für junge, queere Menschen? bento war in New York und hat mit Besucherinnen und Besuchern des Memorials gesprochen.



Chris (rechts), 32, mit seinem Freund Michael