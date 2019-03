Das Vereinswesen in Deutschland basiere maßgeblich auf seiner Qualität, einen Rahmen zu schaffen, um gesellschaftliche Anliegen zu regeln, sagt Watermann. "Die Deutschen haben gelernt, dass sich prinzipiell jeder erdenkliche Zweck mit dem Verein dauerhaft und adäquat organisieren lässt."

Sind Vereine denn wirklich nur ein "deutsches" Phänomen?

Das haben wir Annette Zimmer von der Universität Münster gefragt. Sie ist Professorin für Deutsche und Europäische Sozialpolitik sowie Vergleichende Politikwissenschaft und forscht seit Mitte der Achtzigerjahre zum Vereinswesen.

Dass nur die Deutschen sich in Vereinen engagieren, sei ein Gerücht, sagt sie: Es stimme zwar, dass sich die Zahl der Vereine hierzulande seit den Sechzigerjahren mehr als verfünffacht habe und jeder zweite Deutsche Vereinsmitglied sei – doch beispielsweise die skandinavischen Länder stünden uns hier in nichts nach. Im Gegenteil: "Was das Engagement und die Bereitschaft angeht, in einem Verein auch Verantwortung zu übernehmen, schneiden die skandinavischen Länder im internationalen Vergleich am besten ab", sagt Zimmer. Das liegt ihrer Meinung nach unter anderem am starken Sozialstaat in den skandinavischen Ländern: Der schafft, so Zimmers Vermutung, gute Rahmenbedingungen für soziales und ehrenamtliches Engagement.