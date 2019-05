Meine Besuche wurden seltener. Am Tag, an dem er starb, hätte ich das erste Mal seit zwei, drei Wochen wieder Zeit für ihn gehabt. Ich hatte gute Nachrichten, wollte ihm stolz von den ersten Tagen im neuen Job berichten. Vorher kam der Anruf aus dem Hospiz.

Zwar hatte ich monatelang Zeit gehabt, mich auf diesen Moment vorzubereiten. Trotzdem traf es mich, als würde ich das erste Mal von seiner Krankheit hören. Wenn ich an den Tag zurückdenke, ist da nur ein dumpfes Dröhnen. Zwar traf mich mit meinem Bruder, telefonierte mit der Partnerin meines Vaters. An keines der Gespräche kann ich mich erinnern. Den Rest des Tages funktionierte ich nur mechanisch, als erledigte jemand anders meine Aufgaben und ich wäre Beifahrer in meinem Körper.

Nur ein Gedanke blieb: "Du bist jetzt der Mann im Haus." Ein bekloppter Gedanke. Denn erstens waren meine Eltern seit Jahrzehnten geschieden und hatten neue Partner und eine Partnerin gefunden. Zweitens hatten wir nie ein gemeinsames Haus. Drittens war ich schon lange ausgezogen. Und viertens waren sogar meine Geschwister inzwischen keine Kinder mehr. Und doch fühlte ich, dass sich etwas in der Wahrnehmung geändert hatte. Nicht für die anderen, sondern für mich. Ich wusste, dass ich nun Verantwortung übernehmen musste. Für andere? Wahrscheinlich. Für mich selbst? Auf jeden Fall.

Denn der Mann, auf den ich mich immer würde verlassen können, war weg.

Wobei, nicht ganz. Ich erkenne ihn häufig in mir wieder. Wenn Menschen uns ein Leben lang begleiten, schauen wir uns unweigerlich etwas von ihnen ab. Seine größte Stärke in meinen Augen: Er war immer für andere da. Einmal, als es meiner Mutter schlecht ging, fuhr er zwei Stunden durch die Nacht, nur um sie und uns zu trösten. Ich wusste, dass er alles getan hätte, um seine Familie, um mich zu unterstützen. Eine Eigenschaft, die ich in den Jahren zuvor als ewig abgebrannter Student zu gerne und zu oft in Anspruch genommen hatte.

Und ich wusste, dass dieser Teil meines Vaters in mir weiterleben sollte. Ich stürzte mich in den neuen Job und versuchte an diesem Tag, den faulen, verantwortungslosen Studenten durch den Mann zu ersetzen, auf den sich andere verlassen können. Ich nahm mir vor, erwachsen zu sein, weil er nicht mehr da war, um mich aufzufangen.

Heute sage ich lieber Ja als Nein, wenn jemand Hilfe beim Umzug braucht. Es gibt kein schimmliges Geschirr mehr in der Küche, zwei Wochen vor Monatsende bin ich nicht mehr pleite. Wenn ich eine Frage zu "Erwachsenen-Themen" habe – egal ob kaputte Waschmaschine oder Steuererklärung – kümmere ich mich selbst darum. Wenn mir die Arbeit zu viel wird, mache ich sie trotzdem. Und wenn jemand Angst hat, nehme ich ihn in den Arm und versichere, dass alles gut wird.

Väter sind eigenartige Geschöpfe. Wir sollten sie wertschätzen und von ihnen lernen, so lange wir sie haben.

