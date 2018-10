Ein Kind zu gebären ist echt eine krasse Leistung. Als wir nachmittags im Kreißsaal ankamen, habe ich erstmal Musik angemacht. Für Krankenhausverhältnisse war der Raum ziemlich gemütlich gestaltet.

Ich habe direkt ein paar Erinnerungsfotos geschossen und versucht, meine Freundin durch Plaudern abzulenken. Ich handelte die meiste Zeit intuitiv.

Es gab zum Beispiel immer wieder diesen Moment, in dem meine Freundin mir in die Augen geschaut hat und ich wusste: Jetzt kommt die nächste Wehe. Sobald sie dann den Bauch anspannte, spannte ich auch meinen an. Sobald sie losschrie hat, brüllte ich mit.