Eine Unibib beschwert sich über zerstörte Bücher – und bekommt unerwartete Hilfe

We feel you!

Wer wissen will, was das Wort "bibliophil" in seiner schlimmsten Form bedeutet, muss ins Saarland fahren. An der dortigen Universitätsbibliothek in Saarbrücken hat ein unbekannter Studierender das Buch über "Thomas Mann – ungewisse Lichter des Neuen" nicht nur verschlungen, zerknickt oder beschmiert, sondern gleich auch noch mehrfarbig bemalt, die schönsten Stellen mit Stiften umkreist und den Rand mit Tipp-Ex besudelt. Es sieht aus wie das Werk eines Psychopathen.

Doch für die renitenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unibib ist es offenbar kein Einzelfall. In gleich mehreren Bildern haben sie zusammengefasst, was der oder die Unbekannte mit dem Buch alles getan hat. Darüber stehen fünf sarkastische Faustregeln für den Umgang mit Büchern: