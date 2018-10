Anstelle von Dilatoren könne ein Beckenbodentraining helfen, sagt sie. Dabei lernen die Frauen das bewusste An- und Entspannen ihrer Muskulatur, der Atem wird geschult, die Durchblutung und Nervenversorgung einzelner Organe stimuliert.

Während der letzten Züge des Studiums macht Rebecca Beckenbodentraining. Sie hat sich in einen Kommilitonen verliebt – und er sich in sie. Ihm ihr Leiden gestehen, das will sie aber nicht.

"Wie soll man das sagen? Wann ist dafür der richtige Zeitpunkt? Im Bett? Bei einem Bier?"

Doch das Training und Yoga-Meditation helfen ihr sehr. Als es zum ersten Mal zwischen ihr und dem Kommilitonen kommt, trinkt sie vorher trotzdem wieder ein wenig. Für den Mut.



Bald jedoch wird ihr klar, dass sie mit diesem Mann noch einmal schlafen will – nüchtern.