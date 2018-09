Dania Schiftan betreibt seit etwa elf Jahren ihre eigene Praxis. Vorher forschte sie und arbeitete in Kliniken. Sie ist der Meinung: Frauen investieren deutlich weniger in ihren Genuss als sie könnten. Also leitet sie mit einer Kollegin eine Orgasmusgruppe, in der Frauen ihren Körper besser kennenlernen und hat nun den Ratgeber "Coming Soon: Orgasmus ist Übungssache" geschrieben. Wir haben mit ihr darüber gesprochen.