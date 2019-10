Als es draußen zur großen Pause klingelt, drücken sich die Schüler und Schülerinnen die Nasen an den Scheiben zum Spielzimmer platt. Ob sie von den vielen Papas oder den süßen Babys beeindruckt sind, bleibt unklar. "Ich finde es gut, dass die Kinder gleich sehen: Auch Papas können sich so um ihre Kinder kümmern. Dass das vollkommen normal ist", sagt Lars. Sein Verein sammelt gerade Spenden, um ein Bildungsprogramm namens "Papapalette" an Grundschulen umsetzen zu können. Die Botschaft: Papas können alles – also auch bei den Kindern zu Hause bleiben. Die Mütter und Väter von morgen sollen frei entscheiden können, welches Modell für sie das Richtige ist. "Ohne Rollenbild im Kopf", sagt Lars.